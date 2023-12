Como se escreve?”: essas foram as palavras que geraram mais dúvidas nos internautas em 2023

Isso porque, para descobrir quais palavras mais geraram dúvidas nos internautas ao longo de 2023, recentemente, a plataforma de idiomas compilou e ranqueou as mais diversas pesquisas relacionadas à expressão “como se escreve” nos mecanismos de buscas de janeiro a setembro , de modo a identificar os erros de ortografia que deram um nó na cabeça de pessoas de todo o país. O resultado pode ser visto no ranking abaixo, que revela os questionamentos com os maiores volumes de pesquisa dos últimos meses de Norte a Sul.

Se, dessa vez, a resposta foi negativa, saiba que você não é o único: de acordo com dados do mais novo levantamento da Preply, ao menos 7 milhões de pesquisas online feitas por brasileiros este ano giraram em torno de dúvidas ortográficas , em sua maioria relacionadas ao uso da acentuação, hífen, diferenças entre “ç” e “s” e a escrita de termos estrangeiros.