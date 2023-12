Fluminense tenta fazer história na Arábia

O Fluminense agora vai atrás da história na Arábia

O time carioca conheceu na sexta-feira (15/12) seu adversário na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA Arábia Saudita 2023™. O Campeão da América enfrentará o Al Ahly, do Egito, valendo uma vaga na grande decisão. A partida acontece na próxima segunda-feira (18/12), às 15h (horário de Brasília), no King Abdullah Stadium, em Jidá.

Caso avance para a grande final, o Tricolor vai em busca do título mundial contra o vencedor do duelo entre Manchester City, da Inglaterra, e Urawa Reds, do Japão, que se enfrentam na outra semifinal na terça (19/12), também às 15h, no King Abdullah Stadium.

Leia + Sobre todos os Esportes

Para avançar à semifinal, o Al Ahly eliminou o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, ao vencer por 3 a 1 nesta sexta, em jogo válido pelas quartas de final.

O Fluminense desembarcou na Arábia Saudita na última quarta-feira (13/12) e vem se preparando para sua estreia na competição da FIFA.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP