Um homem que provavelmente iria vender drogas perdeu sua mochila com o ‘material’ que seria vendido. O caso aconteceu esta madrugada em Santa Bárbara d’Oeste.

O rapaz conseguiu fugir por meio das ruas e blocos do Conjunto Roberto Romano. A ação da Guarda Municipal foi por volta da 1h da manhã.

Abaixo resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL GCM GOMES

VIATURA 135 GCM BERTONI GCM SANTOS GCM WELLINGTON

DATA: 11/02/25 HORA: 01:05 LOCAL: REV. JOÃO F. PIRES BLOCO 110 COHAB R.ROMANO

APREENSÃO DE DROGAS da mochila

Durante patrulhamento preventivo, estas equipes visualizaram um indivíduo em meio a via pública, trajando camiseta preta, calça jeans e tênis portando consigo uma mochila preta, ao visualizar a aproximação da equipe, tal indivíduo se evadiu pelo interior do bloco 110 e no momento em que pulou o muro acessando a rua Padre Artur Sampaio deixou a referida mochila cair, está que continha em seu interior:

-3 kits de maconha (154 porções)

-2 Kits de Crack (80 pedras)

-19 Kits de cocaina (760 microtubos).

Feito então patrulhamento pelo bairro onde não foi possível identificar o indivíduo. Diante do exposto, nos deslocamos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos determinou a apreensão das drogas após registro da ocorrência.

