Delivery em grandes centros urbanos redesenha a publicidade urbana

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O crescimento do delivery em grandes centros urbanos está transformando a circulação das pessoas e criando novas oportunidades de publicidade. Segundo dados do IBGE, mais de 485 mil trabalhadores atuam como entregadores de delivery no Brasil, muitos deles em motocicletas, gerando um fluxo constante de atenção e circulação em diversas áreas urbanas. Em São Paulo, estima‑se que uma fatia significativa desses profissionais circula diariamente em rotas extensas, tornando esses trajetos uma plataforma de alto impacto para marcas que buscam estar próximas dos consumidores em movimento.

Esse cenário abriu espaço para a experimentação de novos formatos publicitários, capazes de combinar presença geográfica, mobilidade e mensuração de dados. Uma dessas iniciativas é o Adsmoto, formato exclusivo do hub de mídia Adsplay que transforma baús de motocicletas em espaços publicitários móveis equipados com painéis de LED que exibem anúncios enquanto os entregadores realizam suas rotas. A tecnologia permite coletar dados de circulação, rotas e visualizações, gerando métricas que viabilizam a otimização contínua das campanhas e ajustes em tempo real para maior eficiência.

“Esse é um novo patamar na publicidade urbana, integrando mobilidade, tecnologia e mensuração em um canal que realmente acompanha o consumidor”, afirma Eduardo Sani, CEO da Adsplay. “Mais do que exibir mensagens, essa solução gera dados operacionais e de impacto que permitem às marcas tomar decisões estratégicas baseadas em comportamento real de circulação”, completa.

Estudos de comportamento urbano reforçam o potencial dessa abordagem. De acordo com a pesquisa Viver em São Paulo: Mobilidade Urbana, os moradores passam em média 2 horas e 25 minutos por dia em deslocamentos, criando oportunidades únicas para atingir públicos em movimento. Cada inserção de 10 segundos impacta, em média, 3,5 pessoas, com picos de 6,5 impactos por inserção em bairros de alta circulação, como Jardins, Higienópolis, Itaim, Pinheiros, Vila Madalena, Moema e Vila Nova Conceição.

O crescimento da mídia programática também fortalece a importância de formatos orientados por dados. Segundo levantamento da IAB Brasil, os investimentos em publicidade programática digital cresceram cerca de 28% no último ano, impulsionando a adoção de canais que garantem mensuração precisa e otimização contínua de resultados com base em dados reais de exposição.

A Adsplay fornece relatórios detalhados com indicadores como inserções, rotas, quilometragem, visualizações e mapas de calor, possibilitando que os anunciantes acompanhem a eficácia de cada campanha. O formato consolida-se como uma tendência estratégica, redesenhando a forma como as marcas se comunicam com os consumidores, combinando mobilidade urbana, tecnologia, mensuração e dinamismo. Saiba mais sobre o Adsmoto aqui.

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