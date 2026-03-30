A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste promoveu na última quarta-feira (25) uma capacitação sobre “Tratamento de Feridas e Raciocínio Clínico para Indicação de Terapia Tópica: Avaliação e Conduta”. A iniciativa foi voltada aos profissionais de enfermagem que atuam na Rede Municipal e ocorreu na Secretaria de Educação. O treinamento foi dividido em duas turmas, uma pela manhã e outra no período da tarde.

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O objetivo foi capacitar os profissionais para a avaliação clínica sistematizada de feridas, desenvolvendo o raciocínio clínico para a indicação adequada de terapias tópicas, com base em evidências, visando a melhoria da qualidade da assistência, redução de complicações e otimização do processo de cicatrização.

O treinamento foi ministrado pelo estomaterapeuta Ivan Antunes, por meio de abordagens práticas e teóricas.

Durante a iniciativa houve aula expositiva dialogada; discussão de casos clínicos reais; apresentação de imagens para análise e classificação de feridas; demonstração de coberturas e produtos utilizados no tratamento; trocas de experiências entre os profissionais; e aplicação prática do raciocínio clínico para tomada de decisão, com utilização de protocolos e manuais e imagens ilustrativas de tipos de feridas.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal em Santa Bárbara d’Oeste são coordenadas pelo Setor de Educação Permanente em Saúde e acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a melhor qualidade de vida da população.

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