Filmes e séries + vistos da semana: destaque para Césio 137

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“Emergência Radioativa” (em inglês, Radioactive Emergency) é uma minissérie brasileira da Netflix que estreou em 18 de março de 2026. A produção dramatiza um dos maiores acidentes radiológicos do mundo: o caso do Césio-137, ocorrido em Goiânia, em 1987.

Detalhes da Série

Formato: Minissérie de drama com 5 episódios.

Trama: A história começa quando dois catadores encontram um dispositivo de radioterapia em uma clínica abandonada e o abrem em um ferro-velho, liberando um pó azul brilhante altamente radioativo. A série acompanha a corrida de médicos e cientistas para conter a contaminação e o impacto devastador nas famílias locais.

Elenco Principal: Johnny Massaro (como Márcio, um personagem composto), Paulo Gorgulho, Ana Costa e Leandra Leal.

Direção: Fernando Coimbra (de O Lobo Atrás da Porta) e Iberê Carvalho.

O Acidente Real (Césio 137)

O acidente aconteceu em setembro de 1987, quando a violação de uma cápsula de Césio-137 espalhou radiação por diversos pontos de Goiânia. Oficialmente, o desastre causou quatro mortes imediatas, mas afetou diretamente mais de 1.600 pessoas e exigiu o monitoramento de mais de 110.000 moradores.