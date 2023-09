Denominações de ruas, títulos e medalhas na pauta desta terça em Americana

1. Em Discussão Única – Projeto de Decreto Legislativo nº 32/2023, de autoria do Vereador Senhor Dr. Daniel, que “Concede Título de Cidadão Americanense ao Senhor Paulo Pereira da Silva”. (Dois terços)

2. Em Discussão Única – Projeto de Decreto Legislativo nº 33/2023, de autoria do Vereador Senhor Juninho Dias, que “Concede Medalha de Mérito ‘Pastor Antônio Munhoz’ ao Pastor Maury Medeiros da Silveira”. (Dois terços)

3. Em Discussão Única – Projeto de Decreto Legislativo nº 34/2023, de autoria do Vereador Senhor Juninho Dias, que “Concede Medalha de Mérito ‘Pastor Antônio Munhoz’ ao Pastor Rafael Alves de Araújo”. (Dois terços)

4. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 98/2023, de autoria do Vereador Senhor Marcos Caetano,

que “Denomina ‘Pastor Anivaldo Ferreira Mendes’, a Rua F localizada no Parque Residencial Jair

Faraone Zanaga II, código nº 19316”. (Maioria simples)

5. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 99/2023, de autoria do Vereador Senhor Gualter Amado,

que “Denomina ‘Padre Victor Facchin’ a Rua P, localizada no Parque Residencial Jair Faraone Zanaga 2,

código nº 19326”. (Maioria simples)

6. Em Segunda Discussão – Projeto de Lei nº 100/2023, de autoria do Vereador Senhor Thiago Brochi,

que “Altera a Lei 6.284 de 2019 que ‘Institui a Semana de Conscientização e Combate ao Uso de Cerol,

no Município de Americana’”. (Maioria simples)

7. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 81/2023, de autoria da Vereadora Senhora Leonora

Périco, que “Autoriza o Poder Executivo a assegurar às mulheres o direito de terem acompanhante nas

consultas, exames, cirurgias e procedimentos clínicos e laboratoriais”. (Maioria simples)

8. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 94/2023, de autoria da Vereadora Senhora Leonora

Périco, que “Denomina ‘Dr. Luiz de Mattos’, a Rua U localizada no Bairro Parque Residencial Jair

Faraone Zanaga 2, sob o código 19331”. (Maioria simples)

9. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 96/2023, de autoria do Vereador Senhor Lucas Leoncine,

que “Denomina ‘Alfrede Calil David’ a Praça localizada na Rua Luiz Placido Massochetti, s/n, sob

identificação 27.0093.0200.000, no Jardim Terramérica III, em Americana”. (Maioria simples)

10. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 102/2023, de autoria da Vereadora Senhora Professora

Juliana, que “Cria a Medalha de Mérito ‘Elza Soares’ e altera dispositivos da Lei Municipal nº 4.603, de 7

de março de 2008 (Dispõe sobre concessão de honrarias municipais)”. (Maioria simples)

11. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 103/2023, de autoria da Vereadora Senhora Leonora

Périco, que “Denomina Adão de Souza, a Rua I (i) localizada no Bairro Parque Residencial Jair Faraone

Zanaga 2, sob o código 19319”. (Maioria simples)

12. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 104/2023, de autoria da Vereadora Senhora Leonora

Périco, que “Denomina Alan Panaro, a Rua N (n) localizada no Bairro Parque Residencial Jair Faraone

Zanaga 2, sob o código 19324”. (Maioria simples)

13. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 107/2023, de autoria do Vereador Senhor Thiago Brochi,

que “Denomina ‘Sensei Nakashima’ o Centro de Treinamento de Judô, situado na Rua São João nº 101

esquina com a Rua São Mateus, sob o código 14.0022.0153.0000, no Bairro São Manoel”. (Maioria

simples)

14. Em Primeira Discussão – Projeto de Lei nº 108/2023, de autoria do Poder Executivo, que

“Denomina Rua Rio Atibaia a antiga estrada Santa Bárbara d´Oeste/Limeira, conforme especifica”.

(Maioria simples)

