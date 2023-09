Rafael Puglisi, conhecido como dentista dos famosos,

morreu aos 35 anos nesta segunda-feira (18). A informação foi confirmada pela família do profissional nas redes sociais. Segundo os parentes do dentista, ele morreu após pular de ponta na piscina de casa, como faz todas as manhãs, mas, desta vez, acabou caindo de mal jeito e veio a falecer. Médicos tentaram reanimá-lo, no entanto, ele chegou sem vida ao hospital. Conforme atestado de óbito, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

“Estamos em LUTO! Hoje pela manhã, Rafa foi fazer sua natação matinal, como de costume, estava em casa se preparando para entrar na sua piscina e mergulhar de ponta, como faz todos os dias! Porém hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e Rafa acabou batendo a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida no hospital”, diz parte do texto.