Padre bolsonarista quer queimar Bíblia protestante

De acordo com William Sanches, especialista em comportamento humano e programação neurolinguística, a sintonia vibracional é fundamental para atrair o sucesso em abundância

Durante a busca incessante por realizações pessoais e profissionais, as pessoas podem passar a negligenciar o papel fundamental que as vibrações e energias desempenham nesse processo. Algumas teorias apontam que pensamentos, emoções e intenções emitem uma espécie de assinatura energética, que pode afetar diretamente o rumo de algumas jornadas.

De acordo com William Sanches, terapeuta, escritor e especialista em comportamento humano e programação neurolinguística, manter uma sintonia vibracional positiva pode influenciar as oportunidades que se apresentam ao longo de cada trajetória. “Somos como estações de rádio. A mente é um grande transmissor universal, que gera diferentes frequências. Mandamos para o universo o que está guardado dentro de nós, e essas vibrações são compatíveis com as nossas emoções e pensamentos”, relata.

Para o terapeuta, as vibrações possuem polaridades positivas e negativas. “No universo existem as forças de atração e repulsa, e cada um de nós tem o livre-arbítrio para escolher a melhor direção. Podemos decidir entre a luz ou a sombra, a verdade ou a mentira, a matéria ou as possibilidades extraordinárias. Cada ser humano pode modificar a ideia ou o sentimento interior, mudando a própria polaridade e alterando fatos. Tudo depende do que sentimos e o que mandamos para o universo. Esse é o conceito básico da Lei da Atração”, declara.

Sanches acredita que o universo é um espelho, refletindo diretamente tudo o que sentimos e vibramos. “A Lei da Atração é a energia do universo, nos rodeando e respondendo à nossa vibração. Quando tudo parece seguir o mesmo fluxo, é porque as pessoas estão imersas na mesma energia essencial. Nós recebemos o que mandamos, e o universo se harmoniza de acordo com os sinais enviados”, pontua.