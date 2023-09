Clube dos Cavaleiros deverá ressarcir valor milionário aos cofres públicos

O Clube dos Cavaleiros de Americana foi condenado a restituir os cofres públicos em mais de R$1 milhão por uso indevido de verba durante a Festa do Peão no ano de 2010. A decisão envolve também o ex-prefeito Diego De Nadai e o presidente da entidade Beto Lahr, que também deverão devolver parte do montante.

Na época, foi usada uma verba do Ministério do Turismo para contratar shows para a Festa do Peão sem licitação. O show deveria ter sido gratuito, uma vez que a verba era pública, o que não aconteceu. O Clube cobrou ingressos do público e agora terá que ressarcir o erário público. A decisão foi proferida em primeira instância pela Justiça Federal. Cabe recurso.

Considerando o valor atualizado, com a aplicação de multas e juros, o três envolvidos deverão fazer a devolução de mais de R$2 milhões. O Clube dos Cavaleiros está proibido de contratar com o poder público. Diego De Nadai e Beto Lahr tiveram seus direitos políticos suspensos por 5 anos e tanto o Clube como Lahr enfrentam ação de improbidade administrativa.

O NM solicitou posicionamento das partes envolvidas e aguarda resposta.

