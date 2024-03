Depois de muito ciscar, Rovina vai pro PL

Depois de ciscar em várias legendas e ser tido como

o mais desesperado vereador atrás de uma nova casa, o novato Wagner Rovina bateu o martelo e fechou com o PL.

Na sua caminhada atrás de um espaço em partido que seria mais tranquilo, WR foi atrás de grupos que até serão oposição ao prefeito Chico Sardelli (PL), mas acabou seguindo o mesmo destino do chefe do executivo.

A previsão do mercado político é que o PL fique com 5 ou 6 dos vereadores eleitos mas eleja 3 ou 4. Podemos ter ali então até 3 ou 4 vereadores (a depender de novatos que atropelem na campanha) ficando de fora de um novo mandato.

