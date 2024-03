O diretório executivo estadual do PV (Partido Verde) elegeu Edinho Silva

para assumir a presidência em Sumaré. O novo presidente tomou posse na semana passada e tem como objetivo revitalizar e fortalecer o partido na cidade.

Edinho Silva atua há 20 anos na política e foi um dos fundadores do partido em Sumaré. Ele é formado em Gestão Ambiental e assume com o desafio de resgatar a influência e o protagonismo do PV no município.

Leia + sobre política regional

“O desafio é fortalecer o partido em Sumaré. Hoje, temos cerca de 900 filiados que podem ajudar a recuperar a influência e o protagonismo que o PV teve em outras ocasiões”, destacou Edinho Silva.

A história do PV em Sumaré conta com passagens por cargos importantes, como a vice-prefeitura, secretaria do meio ambiente e uma das cadeiras de vereadores na Câmara, além de ter participado de inúmeras eleições.

O mandato do Edinho Silva terá duração de 12 meses e pode ser renovado em caso de decisão tomada pelo diretório executivo estadual do partido.