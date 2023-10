Deputado Da Cunha acusado de agredir namorada

Deputado Bolsonarista Delegado Da Cunha é acusado

de espancar namorada até ela desmaiar. A vítima acrescentou que o parlamentar atacou sua honra, chamando-a de “putinha” e “lixo”.

Sempre segundo a versão apresentada pela mulher à polícia, depois de ofendê-la, ele bateu a cabeça dela na parede e apertou seu pescoço, até a vítima desmaiar.

Quando ela acordou, jogou um secador de cabelos na cabeça de da Cunha.

Ainda de acordo com Betina, o parlamentar então bateu a cabeça dela de novo na parede e ameaçou: “Vou encher de tiros a sua cabeça, vou te matar e matar a sua mãe.”

Mulher pediu à polícia uma medida protetiva contra o parlamentar, reincidente em agressão.

