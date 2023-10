Prefeitura de Sumaré realiza diversas Festas das Crianças com atrações gratuitas

Em Sumaré, o dia das crianças é comemorado o mês todo. A Prefeitura promoverá grandiosas Festas das Crianças com diversas atividades gratuitas para a diversão da garotada. Devido às condições climáticas, algumas datas sofreram alterações. O primeiro evento será nesta quarta-feira, dia 18, na Pista de Skate da Avenida da Amizade, em Nova Veneza, das 17 às 21 horas.

Entre as ações, terão brinquedos, como pula pula e cama elástica, distribuição de pipoca e algodão doce, atrações artísticas, pintura de rosto, contação de histórias, brincadeiras, orientações de saúde e muito mais.

Além disso, As Lojas de Brinquedos Solidária percorrem neste mês os CRASs (Centros de Referência em Assistência Social) e espaços públicos do município, de acordo com cronograma do Fundo Social, presenteando os pequenos com os brinquedos doados pela população e pela iniciativa privada, que foram higienizados e organizados.

“Para proporcionar alegria às nossas crianças, principalmente as que mais precisam, celebramos em Sumaré o dia das crianças ao longo do mês. São promovidas atividades nas escolas municipais, CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), Lojas de Brinquedos para a distribuição dos itens arrecadados durante a campanha do Fundo Social, além de ações por toda a cidade. Convidamos nossos moradores a participarem com a gente das Grandes Festas das Crianças, ofertando um dia diferente e com muita alegria e atividades para nossos pequenos”, convidou o prefeito Luiz Dalben.

Em Sumaré, desde 2017, foram ampliadas as Políticas Públicas de assistência às crianças. Em uma iniciativa inédita na região, foram implantadas na cidade duas unidades do Centro da Criança foram implantadas na cidade, uma na Área Cura e outra na região central, uma parceria do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Saúde, a Faculdade São Leopoldo Mandic e PUC-Campinas. Os espaços são personalizados para o público infantil e oferecem assistência médica pediátrica exclusiva, por meio do encaminhamento via unidades de saúde.

“Desde 2017, investimos em Políticas Públicas que visam cuidar e valorizar nossas crianças, fomentando ações de desenvolvimento social e de crescimento pessoal, além de humanizar os atendimentos e focar sempre na prevenção. É muito gratificante ver o brilho nos olhos das nossas crianças e ter a certeza que nosso trabalho caminha pelo rumo certo, que, com o apoio da população, nossa Administração faz a diferença na vida das pessoas”, explicou Mara Dalben, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Confira a programação das Grandes Festas das Crianças:

18/10 – Pista de Skate da Avenida da Amizade, Nova Veneza

Horário: Das 17 às 21 horas

19/10 – Praça do Macarenko, Avenida Sete de Setembro, região central

Horário: Das 17 às 21 horas

21/10 – Balão do Bom Retiro, Avenida Eng. Jaime Pinheiro Ulhôa Cintra

Horário: Das 14 às 18 horas

22/10 – Área de Lazer do San Martin, Avenida Minasa

Horário: Das 9 às 13 horas

25/10 – CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), rua José Vieira dos Santos, 302, Recanto dos Sonhos

Horário: Das 17 às 21 horas

28/10 – Rua Vegas, 2, Cruzeiro

Horário: Das 14 às 18 horas

29/10 – CIE (Centro de Iniciação ao Esporte), Avenida Carlos Basso, Portal Bordon

Horário: Das 9 às 13 horas

Programação das Lojas de Brinquedos Solidárias:

Horário: Das 9 às 11h30

18/10 – CRAS Área Cura

19/10 – CRAS Horto

20/10 – CRAS Cruzeiro

