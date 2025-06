Na tarde desta quinta-feira (12), o deputado federal Delegado Bruno Lima, acompanhado da vereadora Roberta Lima, esteve no gabinete do prefeito Chico Sardelli para anunciar o envio de uma emenda parlamentar no valor de R$ 2,5 milhões. O recurso será destinado à implantação de atendimentos veterinários móveis e descentralizados para cães e gatos, beneficiando todos os bairros de Americana.

O parlamentar federal destacou que a iniciativa representa um grande avanço para a causa na cidade, uma vez que permitirá que muitos animais recebam cuidados adequados. Bruno Lima também agradeceu à vereadora Roberta Lima por sua atuação constante em prol dos animais no município.

A vereadora enfatizou que os atendimentos ocorrerão em todos os bairros, o que facilitará o acesso da população aos serviços veterinários para seus animais. O cronograma e os locais dos atendimentos serão divulgados em breve.