Final do Amador agita SB este sábado; Real e Orquídeas

A grande final do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 1ª Divisão acontece neste sábado (14), no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, com o jogo entre Real Ferroviário e Grêmio Orquídeas. A partida começa às 14h15, com portões abertos ao público a partir das 13h30. A arbitragem será de Lucas Bellote, árbitro de Piracicaba que vem atuando na Série A do Campeonato Brasileiro.

Organizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a competição é considerada uma das mais tradicionais da região e reúne os principais times do futebol amador barbarense.

Organização e orientações para a final

A estrutura do evento foi planejada para garantir segurança e organização ao público presente. A entrada será gratuita, com setores distintos para as torcidas no estádio do União Barbarense.

A torcida do Real Ferroviário ficará do lado esquerdo das cadeiras cativas e deverá acessar o estádio pela Rua Treze de Maio. Já a arquibancada de concreto será destinada para a torcida do Grêmio Orquídeas, com entrada exclusiva pela Rua João Benedito Teixeira.

O Setor Família, nas cadeiras cativas, será reservado para famílias com crianças. O acesso ao setor será pela Rua Treze de Maio. Crianças só poderão ficar nesta área.

O acesso ao estádio será aberto às 13h30 e fechado às 15h. Depois, será reaberto às 16h. Durante todo o evento, será realizada revista nas entradas. Estão proibidos: bebidas, latas, garrafas, copos térmicos, coolers, fogos de artifício, capacetes e mastros de bandeiras.

As equipes terão entrada controlada, com liberação para dois veículos por time, destinados ao transporte de uniformes e materiais de jogo.

O Grêmio Orquídeas utilizará o Vestiário União e jogará com uniforme preto. O Real Ferroviário, por sua vez, ficará no Vestiário Visitante e atuará com uniforme amarelo.

Análise de recurso

Nesta semana, a JDD (Junta Disciplinar Desportiva) analisou um recurso apresentado pela equipe Milionário FC contra o Real Ferroviário – ambas as equipes disputaram a semifinal do campeonato na semana passada.

O recurso, que questionava a regularidade da participação de dois atletas do Real Ferroviário, não foi aceito por ter sido apresentado fora do prazo previsto no regulamento. A decisão ponderou ainda que os atletas denunciados não participaram da semifinal.

