A Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro São José realizou, na terça-feira (10), uma palestra do projeto “Doce Equilíbrio: juntos pelo equilíbrio, juntos pela vida”, voltado ao controle e enfrentamento do diabetes. A atividade foi conduzida pela nutricionista Renata Liberalesso Tim Martins, com foco em orientar os usuários sobre o convívio saudável com a doença.

O projeto propõe uma abordagem ampla, que vai além da alimentação adequada, promovendo educação em saúde, estímulo ao autocuidado e fortalecimento do vínculo entre profissionais e comunidade.

“A proposta é levar informação de forma acessível, acolhedora e prática, permitindo que os pacientes compreendam melhor o que é o diabetes e como podem ter mais qualidade de vida por meio de escolhas conscientes e equilibradas”, explicou a nutricionista.

A ação contou com a participação da equipe da unidade e gerou um espaço de troca entre profissionais e usuários.

“Acreditamos na força da atenção básica como porta de entrada para um cuidado mais humanizado e preventivo. Iniciativas como essa reforçam a importância da educação em saúde no enfrentamento de doenças crônicas”, destacou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

Os encontros do projeto são realizados quinzenalmente na própria unidade, sob supervisão da nutricionista.

