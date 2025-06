A comerciante da região do Cariobinha em Americana usou as redes sociais para reclamar do que considera um abuso por parte da prefeitura. A dona da padaria conta que seu comércio tem sofrido por conta de uma série de ‘trapalhadas’ no trânsito da avenida Europa.

Júlia Ugo diz também que tem protocolado pedidos para melhoras no trânsito há mais de 3 anos na prefeitura.

Ela conta que o rompimento desta vez foi por um rompimento de adutora. Mas o que atrapalha seu negócio é a falta de um retorno. “Os moradores e motoristas pedem há muito tempo um retorno aqui”, diz ela.

Comerciante relata casos frequentes

Ela conta que desta vez ‘descobriu’ que os consumidores não chegavam em seu comércio por conta do rompimento da adutora e do consequente ‘caos’ na avenida Europa. Ela também reclama que o único trecho sem retorno em toda a extensão da avenida é nas proximidades da padaria.

