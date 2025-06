Nova Odessa terá neste mês mais uma capacitação gratuita a empreendedores locais oferecida pelo Sebrae-SP. Desta vez, trata-se do curso “Faça a Inovação Acontecer na Sua Empresa”, que acontece no próximo dia 25 de junho, das 8h às 12h, na Sala do Empreendedor do CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador de Nova Odessa), que funciona no mesmo prédio que abriga o Poupatempo Paulista, na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro.

As vagas são limitadas a 40. As inscrições online já estão abertas e podem ser feitas no link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/35335025. A iniciativa conta com parcerias com a Prefeitura de Nova Odessa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Acino (Associação Comercial e Industrial de Nova Odessa), Sincomércio, Sinditec, Aescon Americana e Ciesp Americana.

A formação é voltada para pequenos empreendedores e vai abordar todos os aspectos da inovação, mostrando exemplos das empresas mais inovadoras do Brasil e do mundo. A intenção é transformar ideias ousadas em realidade.

“Libere o poder da inovação em sua empresa. Descubra o que é inovação real, desvende os mitos que a cercam e explore como ela se aplica à pequena empresa. Descubra motivos convincentes para embarcar na jornada da inovação e evite armadilhas comuns ao longo do caminho. Conheça exemplos inspiradores das empresas mais inovadoras no Brasil e no mundo. Este é o momento de transformar ideias ousadas em realidade e liderar com inovação”, traz o convite do Sebrae-SP aos empreendedores de Nova Odessa.

Poupatempo

Viabilizado pela atual gestão municipal em parceria com o Governo do Estado e com o Conselho de Desenvolvimento da RMC (Região Metropolitana de Campinas), o prédio do novo Poupatempo Paulista e do Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador de Nova Odessa já completou 20 meses de atividades, com milhares de atendimentos.

Ele unificou 10 serviços municipais, estaduais e federais em um único endereço, eliminando diversos alugueis que eram pagos pelo Poder Público e facilitando a vida do munícipe. São eles o Poupatempo, o PLT (Posto Local do Trabalho), o Posto do Sebrae Aqui, a Junta do Serviço Militar, o Posto de Atendimento da Receita Federal, o Procon, a agência local do Banco do Povo Paulista, a Sala do Empreendedor, o Dentran.SP e a própria sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social.

“Vejam a importância de termos viabilizado esse antigo anseio da nossa população, que era o Poupatempo, e ainda termos unificado outros 10 ‘balcões’ no mesmo prédio: além de facilitar a vida das pessoas, o acesso dos trabalhadores e empreendedores a esses serviços, ainda ganhamos centenas de novos serviços do Poupatempo, que agora são disponibilizados aqui na nossa cidade”, comentou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), que havia iniciado ainda em 2021 as tratativas com o Estado para trazer o Poupatempo para Nova Odessa.

Leia + sobre economia, emprego e mercado

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP