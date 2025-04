DER-SP espera cerca de 300 mil veículos nas rodovias- veja melhor horário

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Governo de São Paulo, inicia a Operação Páscoa/Tiradentes nesta quinta-feira (17), com duração até segunda-feira (21).

Durante esse período, cerca de 300 mil veículos devem circular pelas principais rodovias do Estado sob a gestão do Órgão.

Para garantir a segurança e fluidez do tráfego, o DER-SP implementará ações operacionais com maior agilidade e eficiência, oferecendo apoio contínuo aos motoristas. Serão mobilizados cerca de 1.300 colaboradores e 350 veículos, dos quais aproximadamente 250 colaboradores e 70 veículos atuarão na região litorânea e serrana. Os demais serão alocados em outras localidades do Estado.

“Com uma equipe preparada e dedicada, o DER-SP trabalhará incansavelmente para garantir viagens seguras e tranquilas durante o feriado, priorizando a segurança de motoristas e passageiros”, afirma Sergio Codelo, presidente do DER-SP.

Estimativa de volume de tráfego (18/04 a 21/04):

SP-055 (Ubatuba/Caraguatatuba – KM 94,000) Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego: 106.568 veículos

SP-055 (Bertioga/Caraguatatuba – KM 211,00) Rodovia Dr. Manoel Hyppolito Rego: 89.139 veículos

SP 123 Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro: 64.314 veículos

SP-125 (Rodovia Oswaldo Cruz): 37.043 veículos

Horários de menor movimento segundo o DER

Sexta (18/04): 00h às 15h, 22h às 00h

Sábado (19/04): 00h às 07h, 19h às 00h

Domingo (20/04): 00h às 09h, 21h às 00h

Segunda (21/04): 00h às 14h, 22h às 00h

O DER-SP oferece atendimento 24 horas para emergências pelo telefone 0800-055-5510.

