Desassoreamento na Lagoa do Parque Araçariguama avança com remoção de material

O trabalho de desassoreamento da lagoa do Parque Araçariguama prossegue com atuação conjunta das equipes da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e do DAE (Departamento de Água e Esgoto). A intervenção consiste na remoção do material acumulado ao longo dos anos, proveniente da Estação de Tratamento de Água (ETA 2), localizada na Vila Aparecida.

A execução do serviço só se tornou viável graças à implantação da Estação de Tratamento de Lodo da ETA 2, em operação desde o ano passado. Com o novo sistema, os resíduos da lavagem dos tanques não são mais direcionados à lagoa, representando um avanço significativo em sustentabilidade e proteção ambiental.

Com a ampliação da profundidade, a lagoa do Parque Araçariguama passará a ter maior capacidade de armazenamento de água, podendo inclusive ser utilizada como fonte de captação para o abastecimento público em períodos de estiagem, reforçando a segurança hídrica do município.

