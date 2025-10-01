A Polícia Civil, através da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Americana, realizou na manhã desta quarta-feira (1º) a “Operação Andy”, cujas investigações apuravam a existência de um esquema de tráfico de drogas na modalidade delivery, na região do Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações, foi possível identificar o tecelão A.P.L., 31 anos, conhecido pelo apelido de “Andy”, assim como a localização de sua residência, de onde saía para realizar as entregas. As drogas eram comercializadas mediante encomendas feitas por aplicativo de celular, sendo entregues em locais previamente combinados com os compradores. Constatou-se que cada porção de cinco gramas da droga era vendida pelo valor de R$ 100,00.

E nesta data, em monitoramento no imóvel investigado na Rua Bélgica, os agentes da Dise realizaram a abordagem no momento em que o investigado saiu à calçada para receber uma marmita. Durante entrevista preliminar, ainda em frente à residência, o rapaz confessou que mantinha uma estufa com pés de maconha no interior do imóvel, autorizando a entrada da equipe policial.

Na vistoria, foram localizados nove pés de maconha cultivados em vasos dentro de uma estufa, além de 20 porções da droga já colhidas e prontas para a venda e sete envelopes contendo sementes de maconha. Também foram apreendidos: um simulacro de pistola, um aparelho celular e diversos petrechos utilizados para o cultivo da droga.

Diante da materialidade e da autoria delitiva, foi dada voz de prisão em flagrante ao investigado, sendo este conduzido, juntamente com os objetos e drogas apreendidos, à sede da Dise de Americana. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial, que ratificou o flagrante e adotou as providências cabíveis de Polícia Judiciária.

Encerrados os trabalhos de polícia judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, escoltado à Cadeia Pública de Sumaré, onde permanecerá à disposição da Justiça para audiência de custódia.

