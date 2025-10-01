Esta quinta-feira, das 8h30 às 11h30, a Universidade Anhanguera de Sumaré recebe o Encontro de Gremistas e Articuladores, promovido pela Fundação Educar em parceria com a Unidade Regional de Ensino de Sumaré (URE de Sumaré).

O evento reunirá jovens de escolas públicas estaduais que participam da formação da Academia Educar em Rede, projeto que há 35 anos estimula o protagonismo, a liderança e a cidadania ativa.

O encontro presencial de 2025 tem como objetivo de fortalecer os vínculos entre os participantes e promover a troca de experiências entre os grêmios. Ao todo, 473 estudantes gremistas estão envolvidos nas formações, desenvolvendo competências que fortalecem a liderança, a empatia e a participação ativa no ambiente escolar e em suas comunidades.

Apresentações aos gremistas

A programação do encontro incluirá apresentações culturais preparadas pelos jovens e escolas da rede, além da presença do rapper e educador Renan Inquérito, reconhecido nacionalmente por seu trabalho com música e cultura hip hop. O artista inspirará reflexões sobre convivência, cidadania e protagonismo juvenil e conduzirá um bate-papo cheio de ideias e aprendizados compartilhados pelos gremistas.

O Professor Paulo Henrique Valarelli, Especialista em Currículo da Unidade Regional de Ensino de Sumaré, destaca que a parceria entre a URE de Sumaré e a Fundação Educar está cada vez mais forte. “Durante o ano de 2025, a rede de gremistas e articuladores contou com formações online para estudantes e professores de 68 escolas de Hortolândia, Paulínia e Sumaré. Neste encontro presencial, contaremos com a presença de Renan Inquérito, que através de sua rima e poesia promete conduzir reflexões para gerar ações em nossos estudantes. Como juntos somos mais fortes, esperamos mais frutos dessa parceria para o fortalecimento de jovens protagonistas e autônomos!”

Para a gestora da Fundação Educar, Cristiane Stefanelli, esse processo é transformador. “Acreditamos profundamente no poder da juventude como agente de transformação social. Os grêmios estudantis são espaços vivos de cidadania, onde os jovens aprendem na prática o valor do diálogo, da empatia, da escuta e da ação coletiva. Este encontro presencial é a materialização de tudo isso: jovens que se reconhecem como protagonistas e que estão dispostos a transformar suas escolas e comunidades. É por isso que a Fundação Educar investe em formações duradouras e significativas como esta. Estamos formando líderes conscientes, éticos e preparados para os desafios do presente e do futuro.”

Sobre a Fundação Educar

A Fundação Educar é uma organização sem fins lucrativos mantida pelo investimento social privado da Cia. DPaschoal. Acreditamos na educação para a cidadania como estratégia de transformação socioeconômica. Para que a cidadania plena seja exercida, é preciso garantir que as pessoas se reconheçam como protagonistas de suas vidas e de suas comunidades, desenvolvam a capacidade de interpretar o mundo por meio da leitura e sejam agentes de mudança para a construção de um futuro melhor.

