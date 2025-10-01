Banco do Povo de Sumaré libera R$ 159 mil em créditos no mês de setembro

O Banco do Povo Paulista de Sumaré, ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, registrou em setembro a concessão de R$ 159.478,58 em microcrédito a empreendedores da cidade. Os recursos foram distribuídos em nove contratos de financiamento, com valores entre R$ 10,5 mil e R$ 21 mil, destinados a fortalecer pequenos negócios e incentivar novas oportunidades de crescimento.

De 1º a 30 de setembro, o programa contabilizou 237 atendimentos a empreendedores locais. Desse total, foram 60 presenciais, 136 via aplicativos de comunicação (WhatsApp, ligações e e-mails) e 41 durante visitas realizadas no Jardim Bom Retiro, em ação de aproximação direta com os comerciantes.

Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Banco do Povo Paulista é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico em parceria com a Prefeitura de Sumaré. A iniciativa busca alavancar a economia dos empreendimentos e, por consequência, fortalecer o desenvolvimento local.

Programa

O prefeito Henrique do Paraíso ressaltou a relevância do programa. “Nosso compromisso é criar condições para que os empreendedores de Sumaré tenham acesso ao crédito e possam expandir seus negócios. Esse é um investimento direto na economia local e na geração de oportunidades”.

O vice-prefeito André da Farmácia também destacou os avanços. “O Banco do Povo Paulista é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento econômico e social, pois apoia desde os pequenos comerciantes até quem está começando sua atividade. Estamos felizes em ver esse resultado positivo em setembro”, disse.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, reforçou o caráter estratégico do programa. “Mais do que crédito, o Banco do Povo leva oportunidade e confiança ao empreendedor. Nossa missão é ampliar esse alcance, fortalecendo o comércio e promovendo a geração de renda em nossa cidade”, concluiu.

