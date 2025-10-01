Prefeituráveis de Americana apostam no amadorismo

Dos atuais prefeituráveis de Americana, pelo menos 2 devem seguir apostando no ‘time local’ e não profissionalizar a campanha a partir do ano que vem. O mercado da política enxerga hoje como nomes mais fortes o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD), o vereador campeão de votos Jr Dias (PSD) e a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT).

Neste momento correm por fora o ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) e o vereador reeleito em 2024 Leco Soares (Podemos). Os 5 devem estar na urna em 2028, mas alguns deles podem ser candidatos a vice, menos Odir, que só poderá ser candidato a prefeito ou a vereador.

Prefeituráveis e teste em 2026

