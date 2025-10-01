Leitinho fala com a RMC sobre projeto para população em situação de rua

Encontro definiu implantação do programa-piloto inspirado no modelo “Housing First”, que vai oferecer moradia e apoio social integrado aos municípios da região

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, participou, nesta terça-feira (30), da reunião do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (CD-RMC), realizada no Palácio dos Jequitibás, em Campinas. Durante o encontro, os prefeitos dos municípios da região aprovaram por unanimidade a implantação do projeto-piloto Housing First (“Moradia Primeiro”), uma estratégia para atender a população em situação de rua.

O Leitinho destacou a importância da união regional para enfrentar o desafio. “Foi uma reunião muito produtiva, que mostrou a força da cooperação entre os municípios. A aprovação desse projeto representa um passo importante para oferecermos dignidade às pessoas em situação de rua, com políticas mais integradas e eficazes”, afirmou.

Agemcamp

O programa será financiado pelo Fundo de Desenvolvimento da RMC (Fundocamp) e administrado pela Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp), sem custos diretos para os municípios. A proposta prevê a oferta de moradia temporária, associada a acompanhamento técnico e profissional, além de suporte em áreas como saúde, educação, capacitação para o trabalho e reinserção social.

De acordo com subsecretário estadual de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo, José Police Neto, a iniciativa foi construída a partir de um mapeamento detalhado sobre a rede de apoio nos 20 municípios da RMC, reconhecendo que a população em situação de rua transita entre as cidades. “O objetivo é que os beneficiados desenvolvam condições para conquistar autonomia e sair definitivamente das ruas,” explicou Police Neto.

