Após Nicki Minaj ser racista com suas filhas, Cardi B ESTRAÇALHA: “Você tem resto de porra na boca desde que você era menor por que seu pai te molestava, vadia! Fale pro mundo que esse é o motivo de você ser tão miserável, você é cheia de trauma e tenta traumatizar os outros”.

Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj:

“Querida Onika Tanya Maraj, Essa é a última vez que eu te respondo, porque já passou da fase do Twitter… agora eu preciso te ver pessoalmente. Mas antes, vou te falar a verdade: você mesma já admitiu que a garotinha dentro de você nunca perdoou sua mãe, porque ela ficava em silêncio quando seu pai 4busav* de você cada vez que usava o cachimbo de crack…

Eu sei que você passou por muito trauma e 4buso*, mas as drogas não vão te ajudar. Você precisa de terapia AGORA.

Vou te dizer uma coisa hoje: seu marido não te impede de nada porque deixa você se entupir de drogas o dia todo pra se anestesiar, enquanto ele estoura o limite do seu cartão de crédito. Você acha que eu não sei? Aqueles caras do Queens que você deixa entrar na sua casa, e depois expulsa, vivem espalhando tudo no bairro. E eu vou ser a pessoa mais real que já te disse isso: VOCÊ PRECISA DE AJUDA! Precisa curar esse trauma. Você sempre ataca os outros quando vê alguém feliz, porque carrega tanta dor que tenta jogar em cima dos demais.

Seus fãs vão continuar te aplaudindo enquanto você literalmente perde a cabeça. Você não tem amigos, não tem família, só aquele homem na sua casa que te deixa se destruir de drogas até desmaiar, pra depois gastar seu dinheiro em correntes pro pessoal da rua. Eu não vou jogar fora minha carreira e meus contratos discutindo com uma viciada possuída… EU VOU TE ENCONTRAR QUANDO CHEGAR A HORA.”

