Descoberta cientifica promete reverter cabelos grisalhos

A Glia Innovation, empresa de inovação e tecnologia da indústria cosmética, lança o Drone Grey Over, um peptídeo proprietário que promete transformar a abordagem no tratamento de cabelos grisalhos, oferecendo uma solução única e altamente eficaz. O Grey Over recebeu recentemente sua certificação INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), garantindo reconhecimento internacional como um ingrediente inovador e seguro para cuidados pessoais.

Com décadas de experiência em pesquisa e desenvolvimento, a Glia Innovation concentrou seus esforços em criar moléculas e biomoléculas que ofereçam soluções revolucionárias para as necessidades dos consumidores. O Drone Grey Over é o mais recente fruto desses esforços e promete revolucionar a indústria de cuidados capilares.

O peptídeo foi meticulosamente desenvolvido pela equipe de pesquisadores da Glia Innovation, que patenteou sua sequência exclusiva. Com base em ensaios pré-clínicos e clínicos rigorosos, comprovou-se que ele é altamente eficiente em reverter cabelos grisalhos. Sua ação revolucionária reativa o processo de melanogênese, estimulando os melanócitos do bulbo capilar a produzirem melanina novamente, resultando na re-pigmentação dos fios grisalhos de maneira eficaz e segura.

Drone Grey Over não apenas restaura a cor original dos cabelos grisalhos, mas também retarda o processo de despigmentação capilar, oferecendo um cuidado capilar antienvelhecimento completo. Estudos clínicos e testes in vitro comprovaram sua eficácia em diminuir a densidade e promover vitalidade e autoestima aos seus usuários.

A superioridade do Drone Grey Over não se limita apenas aos estudos clínicos, pois mostrou desempenho marcantemente superior a produtos atualmente disponíveis no mercado, destacando seu potencial inovador para a indústria cosmética. Sua eficácia, segurança e resultados notáveis tornam-no uma opção irresistível para aqueles que buscam soluções confiáveis e eficientes para cabelos grisalhos.

“Estamos entusiasmados em apresentar o Drone Grey Over como uma solução inovadora para a reversão de cabelos grisalhos. Nossa equipe dedicada de pesquisadores trabalhou incansavelmente para trazer essa inovação ao mercado, e estamos confiantes de que ele estabelecerá um novo padrão na indústria cosmética”, disse Guilherme Ferreira, sócio proprietário e cientista da empresada Glia Innovation.

A Glia Innovation, uma empresa brasileira de inovação e tecnologia, tem se destacado no mercado de dermocosméticos por sua capacidade de criar e desenvolver soluções altamente eficazes e de alto valor agregado para seus clientes. Com um histórico robusto de evolução tecnológica, a empresa atua no mapeamento, criação e desenvolvimento de inovações na área de ativos dermocosméticos, desde a pesquisa científica/prototipagem até o mercado.

O portfólio da Glia Innovation inclui diferentes tipos de sistemas de entrega especializados, incluindo sistemas inteligentes poliméricos. Além disso, a empresa projeta e produz peptídeos biomiméticos, ingredientes ativos cosméticos na fronteira do conhecimento. Com uma grande equipe de especialistas altamente qualificados e comprometidos.

