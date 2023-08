O desempenho do Vitória em casa pode ser a diferença para a conquista da Série B do Brasileirão

Estamos entrando no último terço da temporada 2023 do Brasileirão Série B, mas quem será coroado o vencedor da segunda divisão em outubro ainda está em aberto. Tem sido uma campanha incrivelmente competitiva e, mesmo nesta fase (semana 24), apenas 10 pontos separam o Vitória no topo da tabela e o Atlético Goianiense em oitavo.

A inconsistência tem atormentado quase todos os times até o momento, o que significa que ninguém conseguiu realmente dominar a primeira posição e colocar alguma distância entre si e o resto do grupo. Agora é o momento perfeito para alguém finalmente fazer isso e o líder Vitória parece ser o mais provável campeão se você estiver procurando uma esporte bet.

O Leão da Barra derrotou o Botafogo SP por 2 a 0 na semana 24 para recuperar a liderança do Sport Recife e, se conseguir manter a sequência de duas vitórias seguidas, o Vitória poderá finalmente se firmar na ponta. Esses dois times ocuparam a primeira posição durante a maior parte da temporada, mas nenhum deles conseguiu se livrar do outro e os resultados inconsistentes não ajudaram.

Enquanto os neutros gostariam que a disputa pelo título da Série B fosse até o fim, os torcedores do Vitória e do Sport Recife esperam que seus times encontrem algo que lhes dê a vantagem na corrida pelo título.

Para o Vitória, o desempenho em casa, no Barradão, pode ser o fator determinante para conseguir ou não a segunda promoção consecutiva e retornar ao Brasileirão pela primeira vez desde que foi rebaixado junto com o Sport Recife em 2018.

O Leão da Barra está em uma sequência incrível em Salvador, onde está invicto há seis jogos no Barradão. Tudo começou com a vitória do Vitória por 2 a 1 sobre o Sampaio Corrêa, no final de junho, e o time continuou vencendo diante de sua torcida.

Depois de uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Novorizontino, que é o atual campeão, o time venceu a Chapecoense e o ABC, candidatos ao rebaixamento, por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Em seguida, o Vitória derrotou o Ceará (1 a 0) e o Botafoga (2 a 0), que estão na parte intermediária da tabela, e ampliou essa fantástica sequência para seis vitórias consecutivas.

Vale ressaltar que a ótima fase do time em casa vai além dessa série de jogos. No total, o Vitória perdeu em casa apenas duas vezes nesta temporada e venceu 10. Essa é a prova de que o time é muito difícil de ser derrotado no Barradão e, se conseguir manter essa tendência quando as coisas começarem a esquentar no final da temporada, isso poderá ser a chave para a conquista da Série B.

É muito bom fazer do seu estádio uma fortaleza, mas o Vitória também precisa melhorar seu desempenho fora de casa se quiser se tornar o apostas Série B. O desempenho do time comandado por Leo Conde fora de casa tem decepcionado nesta temporada e o time venceu apenas uma das últimas seis partidas fora de casa. Eles precisam começar a somar mais pontos nesses jogos também.