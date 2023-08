Filmes e séries que lideram o streaming da semana

FOTOS E CARTAZ | TRAILER

O trailer oficial de “Tá Escrito”, lançado na última quarta-feira (16), pela Paris Filmes, foi sucesso absoluto na internet! O vídeo somou 15 milhões de visualizações nas redes sociais relacionadas ao filme durante uma semana. No Instagram e Facebook da distribuidora, o vídeo teve mais de 11,8 milhões de views e foi destaque no Tik Tok, com mais de 2,7 milhões. No dia anterior ao lançamento, a peça de pré—divulgação do trailer atingiu mais de 5,6 milhões de visualizações no Instagram da Paris Filmes.

A nova comédia romântica de Matheus Souza (“Apenas o Fim” e “A Última Festa”) apresenta Larissa Manoela (“Modo Avião” e “Fala Sério, Mãe!”) na pele de Alice, uma leonina insegura que não gosta de holofotes. Enquanto sonha com sua independência, ela mora com a mãe (Karine Teles), virginiana obcecada por organização, e com o irmão (Kevin Vechiatto), que faz de tudo para atazanar sua vida. Sua felicidade é o namoro com Breno (André Luiz Frambach), porém, todos os seus planos de morar junto vão por água abaixo quando ele termina o relacionamento para se dedicar à carreira.

Frustrada com o fim do namoro, ela recebe um livro mágico que promete tornar realidade qualquer previsão astrológica escrita nas páginas em branco. Com o poder de influenciar a todos, Alice se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.

“Tá Escrito” aborda temas cotidianos de jovens adultos, passando por amizade, superexposição nas redes sociais, relacionamentos, descobertas, conflitos, trabalho e os desafios enfrentados pelos jovens. Completam o elenco Caroline Dallarosa, Victor Lamoglia, Richard Abelha, Hamilton Dias, Emira Sophia, Vittoria Tosi e Thuany Parente, que também assina o roteiro ao lado de Mariana Zatz e do diretor Matheus Souza.

A produção é da Paris Entretenimento em coprodução com a Globo Filmes e Globoplay, e distribuição da Paris Filmes. A estreia nos cinemas está marcada para 2 de novembro.

Sinopse: Alice (Larissa Manoela) acha que os astros erraram com ela, até que um dia ela recebe um livro em branco, apenas com instruções que prometem que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. Com o poder de influenciar a todos com as previsões que agora ela tem acesso, Alice se torna um fenômeno online, mas também deixa o mundo ao seu redor de cabeça para baixo.

Elenco:

Larissa Manoela

André Luiz Frambach

Caroline Dallarosa

Victor Lamoglia

Kevin Vechiatto

Richard Abelha

Hamilton Dias

Emira Sophia

Vittoria Tosi

Thuany Parente

Participações especiais:

Karine Teles

Cazé Pecini

Ficha técnica:

Direção: Matheus Souza

R

oteiro: Matheus Souza, Thuany Parente e Mariana Zatz

Direção de Fotografia: Lícia Arosteguy

Dir

eção de Arte: Fernanda Teixeira

Codi

reção de Arte: Gabi Lisboa

Figur

ino: Carol Roquete

Maquiagem: Mima Mizukami

Produção de Elenco: Edu Benesi

Dir

eção de Produção: Natalia Campestrini

Produç

ão Executiva: Jatir Eiró, UPEX, e Mariana Marcond

es

Produção A

ssociada: Rodrigo Castellar, Rosane Svartman, Renata Sofia, Simone Oliveira

Produzi

do por: Márcio Fraccaroli, André Fraccaroli e Veronica Stumpf

Produção: Paris Entretenimento

Coprod

ução: Globo Filmes e Globoplay

Patrocínio: Aços Sachelli, QV Benefícios, Grupo Ambipar

Distribuição: Paris Filmes