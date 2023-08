Presbiopia: condição atinge 80 milhões de brasileiros

A presbiopia é uma condição que atingirá 100% da população acima

de 40 anos no Brasil, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). Olhando o recorte populacional, isso significa que mais de 80 milhões de pessoas – cerca de 40% da população atual – potencialmente já apresentam a condição, considerando a Pirâmide Etária do país.

Apesar dos números causarem impacto, não há motivo de pânico. Conhecida popularmente como “vista cansada”, a condição trata-se, na verdade, do envelhecimento natural no cristalino do olho, que perde a elasticidade e, com isso, parte da capacidade de focar em objetos próximos.

Todo mundo conhece alguém que usa os óculos na ponta do nariz ou que coloca o celular e o livro mais afastado do rosto. Mas, dá para solucionar o problema facilmente com uso de óculos feitos para compensar a presbiopia.. “Resumidamente, os olhos perdem a força para colocar o foco das imagens no plano da retina, onde deveria ficar, e aí passamos a enxergar borrado, principalmente objetos próximos. Pessoas com hipermetropia, condição em que a imagem dos objetos distantes se forma atrás da retina, também podem notar piora da visão de longe à medida que a presbiopia avança. Já pessoas com miopia têm maior facilidade de enxergar de perto quando estão sem óculos, mas à medida que a idade avança após os 40 anos vão notar que ao colocar seus óculos para enxergar bem de longe (correção da miopia), os objetos próximos vão ficando mais embaçados. Esses desvios podem ser corrigidos pelo oftalmologista por meio do tratamento adequado.”, comenta o oftalmologista Renan Ferreira Oliveira, consultor médico do grupo EssilorLuxottica.

A correção é feita com o uso de óculos com lentes especiais para o problema. E nada dos famosos “fundo de garrafa” ou “com a meia lua embaixo”: as opções multifocais oferecidas hoje no mercado contam com tecnologia que permite lentes finas, estéticas e que se adaptam perfeitamente a armações para diferentes tipos de face e gostos. É a solução mais prática, fácil e comum.

Os avanços tecnológicos têm se mostrado importantes aliados para garantir conforto e visão nítida ao usuário em todas as suas atividades diárias. Uma das mais recentes e modernas alternativas disponíveis no mercado são óculos com lentes progressivas desenvolvidas a partir de Inteligência Artificial.

“Como esta é uma condição que afeta milhões de pessoas, é fundamental melhorarmos a qualidade de vida dos presbitas, que hoje estão em sua fase mais ativa e exigem alta performance visual no trabalho e em atividades de lazer. Vivemos na chamada ‘era da sobrecarga de informações’, em que nossos olhos se movem mais de 100 mil vezes por dia para processar todas as informações visuais que vêm de múltiplas telas e tarefas de longe e perto, exigindo visão nítida e instantânea em todas as direções do olhar, mesmo em movimento. Um desafio até então era desenvolver lentes ultrapersonalizadas que levassem em consideração não somente o grau do paciente, e sim todas as características anatômicas e fisiológicas que fazem o comportamento ocular e visual de cada um ser único. As lentes Varilux® XR series™ respondem a essa demanda do paciente presbita de hoje ao incorporar análises preditivas do comportamento visual de cada usuário usando inteligência artificial. É, de fato, um avanço notável e surpreendente em tecnologia de lentes progressivas.'”, explica o especialista.

A cirurgia corretiva (correção a laser ou com implante de lente intraocular) também é uma opção para compensar a presbiopia, mas não para todos. “Cada caso deve ser avaliado individualmente, considerando o grau, idade, características da córnea e cristalino, diversos fatores da saúde ocular, bem como as preferências e exigências visuais de cada paciente. Também é importante ficar claro que a cirurgia visa diminuir a dependência dos óculos, mas nem sempre é possível eliminá-los completamente, sendo às vezes necessário o uso de óculos para algumas atividades específicas. Nenhuma opção cirúrgica oferece a visão absolutamente perfeita em todas as distâncias, pois há alterações da qualidade visual – como brilho nas luzes e alteração do contraste – que são inerentes às lentes intraoculares multifocais ou cirurgia a laser da córnea. Por mais seguro que seja o procedimento, ainda se trata de uma cirurgia, então é fundamental avaliar o custo x benefício para aquele paciente. Nem todos podem”, comenta.

Há ainda estudos que apontam para o desenvolvimento de um colírio que poderia desacelerar a presbiopia, mas que ainda está em fase preliminar de estudos.

Condição pode ser confundida com hipermetropia

Apesar dos nomes diferentes, o sintoma principal de ambas as condições pode acabar causando dúvida: falta de nitidez de objetos que estão próximos dos olhos. Mas, os motivos que levam a este cenário são outros, por isso, a importância de visitar o oftalmologista com frequência para o diagnóstico correto.

Enquanto a presbiopia é o envelhecimento do cristalino, a hipermetropia se desenvolve por conta de uma alteração na curvatura da córnea (mais plana que o ideal) ou dimensão do globo ocular (mais curto que o ideal), e, por conta disso, a imagem é formada atrás da retina e não no plano desta – podendo estar presente desde a infância (quando é inclusive natural) até a terceira idade. A diferença é que até os 40 anos, o olho tem boa capacidade de compensar a hipermetropia pelo mecanismo de acomodação. Por isso a presbiopia piora primeiro a visão de perto, mas também irá piorar a visão de longe em pacientes hipermétropes.”.

Sintomas e diagnóstico

Dor de cabeça, fadiga ocular, dificuldade de leitura, precisar de muita luz para enxergar de perto, visão borrada para ler em distância normal tendo que esticar o braço, dificuldade para enxergar letras muito pequenas, necessidade de aumentar a fonte do celular.

A vista cansada costuma ser diagnosticada por um exame comum feito pelo médico oftalmologista. “O importante, então, é não deixar de fazer visitas periódicas com o oftalmologista de sua confiança. Essa é uma condição democrática: pode começar em diferentes idades dependendo de fatores genéticos e externos, mas é certo que vai atingir todas as pessoas com o avançar da idade”, finaliza Renan Oliveira.

