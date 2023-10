Desempregados têm direito a 50% de desconto nas contas de água em Americana

Desempregado, você sabia? O benefício é válido para milhares de americanenses (proprietários ou locatários) e a solicitação pode ser feita pelo celular.

Para ter acesso basta estar desempregado, receber no máximo meio salário mínimo por mês e consumir até 10 mil litros de água mensalmente. Quem utiliza até 20 mil litros por mês possui direito a 25% de desconto. A quantidade de litros que cada residência consome consta no boleto de pagamento.

Para efetuar a solicitação é necessário apresentar foto do comprovante do CadÚnico, ele pode ser adquirido no CRAS mais próximo de sua residência ou através do site/link cadunico.dataprev.gov.br/#/consultaCompleta.

Também será obrigatório informar o endereço, os dados de um morador, foto do RG e CPF e foto da carteira de trabalho (folha do último desligamento ou página em branco em caso de nenhuma contratação).

O procedimento é simples, leva poucos minutos mas também pode ser realizado na sede do DAE, Rua dos Estudantes, 333 – Vila Cordenonsi.

