Feira do Empreendedor mostra usos para o TikTok

O TikTok vai estar na Feira do Empreendedor 2023 (FE23) do Sebrae-SP.

Na Arena Criador Empreendedor Sebrae & TikTok, o público vai poder assistir a palestras, talks e discussões de temas e aprender a usar a plataforma para criar conteúdo e impulsionar os negócios.

As palestras vão abordar diversos temas e conteúdo atual entre eles como começar a empreender no digital, como fechar parcerias e monetizar, o que faz de você ser único nas mídias sociais e muito mais.

O espaço será totalmente interativo, com estúdios temáticos para o público gravar vídeos com o próprio celular e postar, além de poder gravar podcasts falando sobre seus produtos ou serviços e usar para promover seu empreendimento.

“A Arena Criador Empreendedor Sebrae e TikTok é uma grande oportunidade para o empreendedor mostrar os seus produtos de uma maneira diferente, conversando com seu público de uma maneira mais efetiva na plataforma”, afirma a consultora de negócios do Sebrae-SP Ariadne Mecate.

É o segundo ano seguido que o TikTok participa da Feira.

FE23

A FE23 vai ocorrer de 16 a 19 de outubro, das 10h às 20h, no São Paulo Expo. O evento ocorrerá em um espaço ainda maior em relação a edição anterior: a área das atrações passará de 45 mil m² para 51 mil m². No ano passado, o evento registrou 125 mil visitantes com movimentação de mais de R$ 550 milhões em negócios fechados.

SERVIÇO

FE23

Data: 16 a 19 de outubro, das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km – Vila Água Funda, São Paulo

Informações e inscrições: Link

Entrada gratuita

