Thiago Brochi discute projetos com empresa e Nelsinho Piquet em Americana

O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Thiago Brochi (sem partido), visitou, na última quarta-feira (11), a sede da empresa e equipe de corrida de automóveis TMG Racing, no bairro Jardim Alvorada.

Na oportunidade, conheceu o piloto Nelson Piquet Jr., o Nelsinho Piquet, que correu de Fórmula 1, Fórmula Indy, Nascar Racing e Porsche Cup. Atualmente, o esportista corre pela equipe TMG na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro.

O vereador foi recebido também pelo empresário Thiago Meneguel, que revelou a pretensão de expandir os negócios em Americana. A empresa trabalha com veículos de diferentes categorias do automobilismo, com destaque para a Stock Car.

Em seguida, Brochi percorreu junto de Nelsinho Piquet a oficina e os departamentos da empresa. Os veículos são preparados no município e a empresa tem planos de expansão na cidade, além de desenvolver projetos sociais e esportivos.

“É um orgulho para Americana ter uma empresa referência dessas”, ressaltou o vereador. “Colocamos o mandato à disposição para ajudar no que estiver ao nosso alcance para beneficiar a comunidade”, completou.

