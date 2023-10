Ana Perugini aposta em Podcast próprio

A deputada estadual Ana Perugini (PT) estreia nesta segunda-feira (16), às 19h,

o podcast AquiPod! No primeiro episódio do programa, que será transmitido ao vivo pelo Facebook, a parlamentar receberá Jacyra Souza e Renata Belufe, ex-vice-prefeitas de Hortolândia.

Os desafios que as mulheres enfrentam na política, a representatividade feminina e a importância da ocupação dos espaços de poder vão pautar o bate-papo.

Jacyra Souza é pedagoga, supervisora de ensino aposentada e chefe do Setor de Políticas para Mulheres da Prefeitura de Hortolândia. Jacyra foi secretária de Educação, primeira vice-prefeita da história de Hortolândia, de 2009 a 2012, chefe de Gabinete e secretária de Governo do ex-prefeito Ângelo Perugini, falecido em 2021.

Renata Belufe é assistente social e gerente de Governança Corporativa e Compliance da Cohab-Campinas (Companhia de Habitação Popular de Campinas). Renata também foi coordenadora de Saúde, vereadora (2009-2012) e vice-prefeita (2013-2016) de Hortolândia.

No AquiPod!, Ana Perugini vai receber convidados para abordar diferentes temas que afetam a vida das pessoas. A atração vai ao ar sempre às segundas-feiras e será transmitida pela página da deputada no Facebook – facebook.com/ana.perugini.

O podcast é o segundo programa lançado pela parlamentar este ano para ampliar o diálogo com a população e evidenciar iniciativas que ajudam a transformar a sociedade. No início do mês passado, Ana estreou a atração No Megafone, que é veiculada semanalmente em seu canal no YouTube (@CanalAnaPerugini).