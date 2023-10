Paulínia. Nani Moura não vai ser vice 'de ninguém'

Nome forte na corrida eleitoral de Paulínia,

a empresária Nani Moura usou as redes sociais para dizer que não será candidata a vice de ninguém nas eleições de 2024.

Esposa do nome mais forte da história política de Paulínia, Edson Moura, Nani atualmente estuda medicina e ciência política.

Seu nome foi cotado para ser vice de alguns dos concorrentes na cidade em 2024. Agora ela promete que isso não ocorrerá.

