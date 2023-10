Pãozinho em alta: Aumento nas vendas impulsiona mercado em 2023

O pãozinho, alimento tão querido e presente nas mesas dos brasileiros

está vivenciando um aumento no faturamento em 2023. De acordo com dados fornecidos pelo Supermercados Mundial, uma das redes mais renomadas do Brasil, o faturamento de pães em 2023 teve um aumento de 10% em relação ao ano anterior.

O pão francês, também conhecido como pão de sal, mantém sua posição de destaque como o favorito entre os consumidores do mercado. Este pão tradicional, de crosta dourada e miolo macio, representa impressionantes 39% de todos os pães vendidos na rede.

Sua popularidade perdura, mesmo com a crescente diversidade de opções disponíveis nas padarias e prateleiras do supermercado. Por mês são produzidos cerca de 170.000 kg de pães no Mundial. Sabe o que isso representa em unidades de pão francês por mês? Cada pãozinho pesa em média 50g, o que corresponde em uma produção de mais de 3 milhões de pães a cada mês.

O aumento no faturamento de pães em 2023 destaca a importância desse alimento na vida dos brasileiros. Além de ser um componente fundamental do café da manhã, o pão é cada vez mais apreciado como um lanche versátil e saudável ao longo do dia. A preferência dos consumidores por pães frescos e saborosos também está impulsionando a indústria de panificação a inovar e diversificar suas ofertas. Pães integrais, multigrãos, com tapioca e recheados estão entre as escolhas populares que atendem à demanda crescente por opções mais saudáveis e nutritivas.

