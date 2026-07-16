A tradição e a cultura sertaneja estarão em destaque nas comemorações pelos 158 anos de Sumaré. No próximo dia 26 de julho, a cidade recebe o Desfile de Sant’Ana 2026, evento que reunirá cavaleiros, amazonas, comitivas e famílias em um momento de fé, tradição e confraternização, com apoio da Prefeitura de Sumaré.
A concentração e saída do desfile estão marcadas para as 10h, no final da Avenida Ivo Trevisan. O percurso seguirá até a Praça das Bandeiras, onde será realizada a tradicional bênção dos cavaleiros, um dos momentos mais aguardados da programação.
O Desfile de Sant’Ana integra o calendário comemorativo do aniversário de 158 anos do município e reforça a valorização das tradições culturais e religiosas que fazem parte da história de Sumaré.
Com expectativa de reunir participantes de Sumaré e de cidades da região, o evento também deve atrair um grande público ao longo do percurso, fortalecendo o turismo local e proporcionando um momento de integração entre a comunidade.
A Prefeitura de Sumaré apoia a realização do desfile e convida a população para prestigiar a celebração, que une cultura, fé e o espírito de tradição que marca as festividades de aniversário da cidade.
Serviço
Desfile de Sant’Ana 2026
• Data: 26 de julho de 2026
• Horário: 10h
• Saída: Final da Avenida Ivo Trevisan
• Chegada: Praça das Bandeiras
• Programação: Bênção dos cavaleiros
• Apoio: Prefeitura de Sumaré.