A tradição e a cultura sertaneja estarão em destaque nas comemorações pelos 158 anos de Sumaré. No próximo dia 26 de julho, a cidade recebe o Desfile de Sant’Ana 2026, evento que reunirá cavaleiros, amazonas, comitivas e famílias em um momento de fé, tradição e confraternização, com apoio da Prefeitura de Sumaré.

A concentração e saída do desfile estão marcadas para as 10h, no final da Avenida Ivo Trevisan. O percurso seguirá até a Praça das Bandeiras, onde será realizada a tradicional bênção dos cavaleiros, um dos momentos mais aguardados da programação.

O Desfile de Sant’Ana integra o calendário comemorativo do aniversário de 158 anos do município e reforça a valorização das tradições culturais e religiosas que fazem parte da história de Sumaré.

Com expectativa de reunir participantes de Sumaré e de cidades da região, o evento também deve atrair um grande público ao longo do percurso, fortalecendo o turismo local e proporcionando um momento de integração entre a comunidade.

A Prefeitura de Sumaré apoia a realização do desfile e convida a população para prestigiar a celebração, que une cultura, fé e o espírito de tradição que marca as festividades de aniversário da cidade.

Serviço

Desfile de Sant’Ana 2026

• Data: 26 de julho de 2026

• Horário: 10h

• Saída: Final da Avenida Ivo Trevisan

• Chegada: Praça das Bandeiras

• Programação: Bênção dos cavaleiros

• Apoio: Prefeitura de Sumaré.