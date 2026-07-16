Prefeitura de Americana avança na implantação do CAPS 24 horas

Leia + sobre saúde

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, segue avançando no processo de implantação do Centro de Atenção Psicossocial III (CAPS III) no município, com funcionamento 24 horas por dia. No início do mês, a solicitação de construção da unidade foi homologada pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo (CIB/SP), assim como o Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 3.384.000,00 em verbas federais para a execução das obras. Os recursos financeiros são provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

O CAPS III é o ponto de atenção especializada de maior complexidade na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para adultos, com atendimento ininterrupto, 24 horas por dia e todos os dias da semana, incluindo finais de semana e feriados. Pelas características demográficas e porte, Americana atende aos critérios do Ministério da Saúde para habilitação dessa modalidade de serviço, essencial para fortalecer a gestão da saúde mental.

Com a publicação da portaria que autoriza a transferência dos recursos ao Fundo Municipal de Saúde, as equipes das secretarias de Saúde e de Gestão de Convênios realizam agora a avaliação do projeto arquitetônico, seguindo a planta-padrão do Ministério da Saúde, para verificar a necessidade de adequações e adaptações, e também dão andamento às providências para a documentação complementar exigida. O próximo passo é a abertura de processo licitatório para execução da obra.

O secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira, destacou que a implantação do CAPS III é resultado de um trabalho iniciado ainda na fase de inscrições do Novo PAC. “Desde o início fizemos essa solicitação e, a partir daí, seguimos em tratativas constantes junto ao Ministério da Saúde para demonstrar a importância desse investimento para Americana. Agora, fomos contemplados com os recursos, o que representa uma conquista muito importante para a saúde mental do município. Com esse novo serviço, vamos oferecer atendimento 24 horas, todos os dias, garantindo um cuidado mais completo e humanizado às pessoas. É um investimento que fortalece nossa rede de atenção, amplia o acesso da população e oferece uma alternativa qualificada para o atendimento de crises”, afirmou.

A implantação do CAPS III representa um salto de complexidade e resolutividade para a rede de saúde mental, permitindo que o município ofereça cuidado contínuo em regime de atenção integral. Com equipe multiprofissional ampliada – composta por psiquiatras, psicólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e farmacêuticos –, o serviço oferece acolhimento integral, com vagas de observação temporária (pernoite) para usuários em crise aguda, como alternativa à internação hospitalar.

A unidade inclui também a possibilidade de acompanhamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo, além de atendimentos individuais e em grupo, atividades de reabilitação psicossocial, acompanhamento de familiares e articulação com a rede de Atenção Primária e serviços de urgência.

“O CAPS III vai permitir um acompanhamento contínuo e individualizado, de acordo com a necessidade de cada usuário. Esse é um avanço importante para garantir mais qualidade, segurança e cuidado às pessoas que precisam de atenção em saúde mental no nosso município”, ressaltou a coordenadora de Saúde Mental, Janaína Costa de Carvalho.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP