O empresário e ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) e o prefeito de Campinas Dário Saadi (Republicanos) se encontraram para um almoço esta quinta-feira. Eles se encontraram no restaurante Olivetto em Campinas. “Somos amigos de longa data”, disse.

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Omar disse ao NM que foi ao almoço por convite de Dário. ON foi prefeito de Americana entre 2015 e 2020 e Dário está no comando de Campinas desde 2021. Hoje, o prefeito de Campinas é casado com a ex-vereadora de Americana Giovana Fortunato (PDT), que se tornou desafeta de Omar no segundo mandato, mas que chegou a ter espaço em seu governo no começo de 2017.

Giovana não sai candidata a deputada este ano com a orientação de Dario e deve ser candidata a prefeita de Americana em 2028. Apesar das questões políticas sempre estarem em voga quando um prefeito e um ex-prefeito se encontram, o tema político não foi tornado público.

Omar comenta

“Ele me convidou, gosto de Campinas, aceitei e fui almoçar com o prefeito”.