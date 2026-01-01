Detox pós-festas: como retomar hábitos saudáveis após os exageros de fim de ano

Após um dezembro marcado por encontros, pratos festivos e aquela combinação irresistível de doces e drinks, janeiro costuma chegar com a impressão de que a rotina alimentar saiu completamente do eixo. As celebrações de fim de ano trazem, naturalmente, refeições mais calóricas, maior consumo de álcool e horários irregulares, o que pode resultar em desconforto, inchaço e na famosa sensação de ter “passado um pouco do ponto”.

Segundo o professor de Nutrição da Afya Centro Universitário Itaperuna, Diego Righi, esse é o momento ideal para adotar um “detox inteligente”, ou seja, um conjunto de práticas que ajudam o corpo a recuperar o equilíbrio sem cair em dietas restritivas ou métodos milagrosos. “Detox inteligente não é dieta radical. É um retorno à rotina e apoio ao corpo, sem dietas extremas. Um conjunto de práticas que ajuda o corpo a recuperar equilíbrio depois de um período de exageros, sem métodos milagrosos”, explica o nutricionista.

O especialista ressalta que o detox não deve ser entendido como uma punição ou um ato emergencial para “anular” os excessos, mas como uma reorganização do organismo por meio de escolhas simples e consistentes. “Nosso corpo já conta com sistemas de desintoxicação muito eficientes. Fígado, rins, intestino, pulmões e pele trabalham o tempo todo para filtrar, transformar e eliminar substâncias. O que faz diferença é dar condições adequadas para esse funcionamento, com alimentação adequada, boa hidratação, sono e rotina equilibrada, em vez de ‘limpezas’ radicais de poucos dias”, enfatiza.

Para ajudar a “turbinar” o detox pós-festas, o nutricionista dá 5 dicas fundamentais:

Aumente a hidratação , priorizando água, chás naturais e água de coco ao longo do dia. Monte refeições leves , com foco em frutas, verduras, legumes e fibras para melhorar o funcionamento intestinal. Reduza o consumo de álcool e ultraprocessados por alguns dias para ajudar o corpo a se reorganizar. Inclua atividade física leve diariamente, como caminhadas ou alongamentos. Retome a rotina de sono , garantindo noites completas para apoiar o metabolismo e o bem-estar.

