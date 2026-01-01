Mais de 2 mil pessoas acolhidas: Jantar Solidário do Instituto Jr Dias marca edição histórica

O Instituto Jr Dias encerrou mais uma edição do tradicional Jantar Solidário, consolidando 2025 como um ano histórico. Ao longo de seis dias de refeições gratuitas, realizadas no Society do Zanaga, a ação atendeu mais de 2.000 pessoas, número recorde em mais de 20 anos.

A iniciativa começou com o Almoço Especial de Natal (25), seguido pelos Jantares Solidários entre 26 e 30 de dezembro, com um cardápio variado que incluiu galinhada, polenta com carne moída, macarronada, frango assado, entre outras refeições, reafirmando o compromisso do Instituto com o acolhimento e a dignidade.

Idealizadora da ação, Isabel Dias celebrou emocionada o sucesso da edição: “Mesmo com chuva em alguns dias, as pessoas não deixaram de vir. Isso mostra o quanto essa ação é necessária. Cada prato servido carrega o amor e a memória da minha mãe, que sempre acreditou na força do acolhimento.”

Há mais de duas décadas, o Instituto Jr Dias transforma o fim de ano em um símbolo de união comunitária em Americana, e a edição de 2025 reafirma o impacto social da iniciativa, que vai além da refeição fortalecendo laços e esperança.

Para mais informações sobre as ações do Instituto, acompanhe o Instagram @institutojrdias ou entre em contato pelo e-mail [email protected].

