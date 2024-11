Deu disparos de metralhadora e assustou moradores no Romano

Um homem deu disparos de metralhadora e assustou moradores de uma casa de acolhimento na região do Conjunto Roberto Romano em Santa Bárbara d’Oeste na noite deste sábado.

O caso foi atendido pela Guarda Municipal e o homem foi detido junto com o carro com que circulava no entorno da Casa de Acolhimento Vinde A Luz.

Abaixo a resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL

APOIO TÁTICO 03 GCM FERNANDO GCM SILVA GCM GOMES

VIATURA 110 INSP. CLEBER GCM DAMASCENO

VIATURA 25 SUB MORAIS GCM DIVALDO GCM FRANCO

VIATURA 10 SUB ASSIS GCM OSNIR GCM SADHAN

DATA: 02/11/24 HORA: 21:00 LOCAL: RUA HILDA H. DE OLIVEIRA N°80.

APREENSÃO DE DROGAS e disparos

Em patrulhamento preventivo pelas imediações da casa de acolhimento vinde a luz, está equipe tática recebeu a informação de que um veículo azera na cor preta estaria transitando em alta velocidade e que o condutor deste veículo na data de 31/10/24.

após uma grande apreensão de drogas por este mesmo bairro, em posse de uma sub metralhadora teria efetuado diversos disparos pelo bairro durante a madrugada;

em determinado momento, está equipe tática visualizou o veículo citado em denúncia e após emanado ordem de parada bem como acionado os dispositivos sonoros e luminosos da viatura

sendo ignorado pelo condutor que após breve acompanhamento abandonou o veículo defronte o bloco 80 se evadindo em desabalada carreira para o interior do referido bloco não sendo possível identifica-lo devido o fluxo de pessoas pelo local. Feito então busca veicular, no banco traseiro foram localizados algumas porções de maconha ao lado de uma balança de precisão

já no interior do porta malas foram localizados 3 Tijolos de maconha pesando 3.005kg, diante do exposto, ocorrência apresentada pelo plantão policial onde após a autoridade tomar conhecimento dos fatos deliberou a apreensão das drogas, objetos e veículo após registro da ocorrência.

