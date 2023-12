Dezembro Laranja: mês de conscientização sobre o câncer de pele

Dezembro Laranja é campanha de conscientização sobre o câncer de pele promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) desde 2014. Essa campanha ocorre anualmente durante o mês de dezembro em todo o Brasil.

O objetivo principal do “Dezembro Laranja” é alertar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum no Brasil. A exposição excessiva ao sol sem proteção adequada é um os principais fatores de risco para o desenvolvimento desse tipo de câncer.

A Dr. Giuliana Angelucci Miranda, dermatologista, está à disposição da imprensa para esclarecer dúvidas.

Sobre a Dra. Giuliana Angelucci Miranda, Dermatologista. Médica da Clínica Elsimar Coutinho. Pós-Graduada em Dermatocosmiatria. Membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Atualmente, é dermatologista colaboradora no Ambulatório de Imunobiológicos e Psoriase e, também, no Ambulatório de Cosmiatria da Faculdade de Medicina do ABC.

Instagram: www.instagram.com/clinicaelsimarcoutinhosp/