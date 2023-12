Americana teve Copa Crente de Futsal

Copa Crente- Ocorreu no último sábado (2), a primeira edição

do Campeonato Igrejas Cup, no Ginásio de Esportes Roberto Polati, no bairro Antonio Zanaga. O campeonato de futsal foi organizado por Aguinaldo Rodrigues, um jovem evangélico e morador do bairro Antônio Zanaga. O campeonato reuniu 12 times ao longo de todo o dia de sábado e contou com a torcida evangélica.

Leia + Sobre todos os Esportes

“Sempre foi um sonho realizar esse projeto, pois entendo o quanto é importante sair de dentro das quatro paredes dos templos físicos e ter união entre as igrejas, é um momento de comunhão entre os irmãos. Eu procurei o Juninho Dias e o Instituto Jr Dias para tentar viabilizar esse desejo e com a ajuda fundamental que recebi do vereador e da instituição, consegui concretizar esse projeto.”, disse Aguinaldo.

No campeonato foi permitido apenas a participação de times de igrejas evangélicas e a primeira edição contou com a participação de 12 times de igrejas evangélicas de diversos bairros da cidade, sendo AD Belém Inácio Antônio, AD Belém Vale, Igreja Presbiteriana, AD Plena Paz, Afajeu, AD Belém Represa, AD Brás, Igreja Batista, Nação Gileade, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Chama Viva e Jovens Caminhando com Cristo.

A Igreja Batista conquistou o primeiro lugar no pódio, e levou para casa, além do troféu e medalhas, a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), o segundo lugar ficou com a AD Brás, que ganhou troféu e medalhas e o terceiro lugar foi conquistado pela Igreja Presbiteriana. Foram premiados também o goleiro menos vazado e o artilheiro do campeonato.

“Todos sabem que o esporte sempre foi pauta do meu mandato, e ajudar na realização desse campeonato inédito na cidade é motivo de muita satisfação, pois sei da importância e da necessidade de fomentar o esporte mesmo em instituições religiosas. Vejo como um momento de comunhão e união entre as igrejas, além de ser uma celebração de fé e ajuda para a comunidade.”, disse Juninho Dias.

A organização do evento que acontece em parceria com o Instituto Jr Dias confirmou que diante do sucesso que foi a primeira edição, já foi confirmado a realização da próxima edição no ano de 2024, ainda sem data prevista, mas com expectativa de aumento no número de times participantes, devido a grande procura e pedidos que estão recebendo pós-evento.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP