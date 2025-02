Dia D de combate a Dengue; veja o que sua cidade vai fazer

A Prefeitura de Americana, por meio do PMCD (Programa Municipal de Controle da Dengue) da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (22) o “Dia D” de combate à dengue, em parceria com a EPTV. A atividade será realizada no bairro Jaguari, a partir das 8h30, e vai contar com um mutirão para recolhimento de criadouros do mosquito transmissor da doença. Também haverá nebulização em um ponto estratégico, atrás do Mercado Municipal.

Além disso, o PMCD vai realizar uma ação educativa na Pastoral da Criança São Judas Tadeu, no Jardim Ipiranga. Os agentes ainda vão distribuir em estabelecimentos comerciais um cartaz, produzido pela Secretaria de Comunicação Social e Tecnologia da Informação, em parceria com o DAE (Departamento de Água e Esgoto), com orientações sobre onde buscar ajuda médica em caso de sintomas de dengue.

A programação faz parte da campanha municipal “Todos contra a Dengue – Para não deixar água parada, tem que se mexer!”, que tem como objetivo reforçar as atividades do PMCD e mobilizar a cidade contra a doença.

“O município tem intensificado as ações de prevenção, incluindo mutirões de limpeza, visitas domiciliares dos agentes e diversas campanhas educativas. A participação ativa dos moradores é essencial para eliminar criadouros do mosquito e impedir a disseminação da doença. Por isso pedimos a colaboração de toda a comunidade”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Mutirão

O mutirão de combate aos potenciais criadouros do mosquito, realizados a partir desta semana, tem o apoio da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que cedeu um caminhão para auxiliar na retirada dos materiais. Nesse trabalho, os agentes visitam os imóveis e recolhem todo tipo de material em desuso que possa acumular água como pneus, latas, tambores, cisternas, garrafas, entre outros.

“Estamos intensificando as ações de campo para eliminar possíveis focos do mosquito e informar a população sobre como prevenir a dengue. A colaboração dos moradores é essencial para o sucesso do controle da doença”, explica o diretor da Uvisa, Antônio Donizetti Borges.

“Os agentes estarão visitando os imóveis para realizar inspeções essenciais, remover criadouros e orientar as pessoas, portanto, pedimos a colaboração de todos os moradores para permitir o acesso, facilitando o trabalho deles”, acrescenta o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

A Prefeitura de Americana reforça a importância de manter os quintais limpos, eliminar recipientes com água parada e permitir o acesso dos agentes às residências durante as visitas.

SUMARÉ E A DENGUE

A Secretaria de Saúde de Sumaré realizará neste sábado (22), a partir das 8 horas, o Dia D de Combate à Dengue, em parceria com a EPTV. As ações de nebulização e aplicação de larvicida, além de orientação, vão ocorrer no Jardim João Paulo, área com maior número de casos positivos.

O objetivo é orientar a população, reduzir os criadouros do mosquito Aedes aegypti, bem como a infestação do mosquito adulto, a fim de interromper a transmissão de casos positivos em nosso município.

Sumaré intensificou as ações de combate à dengue em todo o Município. As equipes de Controle de Vetores ampliaram o trabalho casa a casa, vistoriando os imóveis e orientando os moradores sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti e eliminar criadouros. Além disso, a equipe de Controle da Dengue da Prefeitura de Sumaré também realiza o monitoramento de denúncias recebidas por meio do canal de atendimento 156.

Esse trabalho de bloqueio é importante para interromper a transmissão da dengue. Porém, é ainda mais importante a população cuidar constantemente do quintal e eliminar possíveis criadouros para evitar que novas larvas do mosquito se desenvolvam, retomando todo o ciclo.

“É muito importante que a população receba as nossas equipes e continue adotando todas as medidas necessárias para evitar a proliferação do mosquito. Também reforçamos a importância da destinação correta de resíduos, evitando o descarte irregular de lixo e entulhos em terrenos baldios, áreas verdes, ruas e calçadas, alertou o secretário de Saúde, Rafael Virginelli.

Em 2025, Sumaré registrou 761 notificações de dengue e 384 casos positivos.

Santa Bárbara no Dia D Regional de combate à dengue



Neste sábado (22) Santa Bárbara d’Oeste se une à 8ª Campanha Regional do Combate ao Aedes aegypti, promovida em parceria com a EPTV. Equipe do Combate de Vetores do Município realizará, das 8h30 às 12 horas, ações de informação e educação ambiental em frente ao Parque Infantil Tom Leite, localizado na Rua Curitiba, na Cidade Nova. Materiais expositivos serão utilizados para reforçar as orientações.

Com o objetivo de conscientizar a população sobre medidas preventivas essenciais para o combate à dengue, bem como orientar sobre os sintomas da doença, a ação faz parte do Mutirão Metropolitano contra a dengue, realizado simultaneamente pelas prefeituras dos 20 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Paralelamente, as visitas casa a casa e a nebulização seguem intensificadas em Santa Bárbara d’Oeste. A Prefeitura reforça que a participação da população é essencial para o controle do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

A população também é incentivada a receber os agentes de controle de endemias, que orientam sobre medidas simples e eficazes para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Todas as ações são gratuitas e não há cobrança de taxas para nenhum serviço ou produto utilizado.

Em caso de sintomas como febre alta, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores no corpo, é fundamental procurar a unidade de saúde mais próxima e evitar a automedicação, pois alguns medicamentos podem agravar o quadro clínico.

Vale ressaltar que a pessoa também deve ficar atenta aos sinais de alarme para a dengue que incluem dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, queda abrupta na temperatura do corpo, sangramentos, agitação ou sonolência, choro persistente em crianças, tontura ou desmaio, pele fria e pálida, dificuldade de respirar e diminuição da quantidade de urina. Esses sintomas podem aparecer a partir do terceiro dia da doença e indicar agravamento do quadro. Neste caso, é primordial procurar o serviço de saúde imediatamente.

Prevenção

Além das ações realizadas pela Prefeitura, é fundamental que o cidadão tenha alguns cuidados para evitar a proliferação do mosquito, sendo dever de todos eliminar os criadouros. Confira algumas medidas:

– Utilizar tampas e telas para vedar baldes e tambores de armazenamento de água;

– Armazenar objetos em local coberto, ou descartar, de forma adequada, o material que não vai mais utilizar. O Município dispõe de Ecopontos e do serviço de coleta de resíduos regular;

– Limpar as calhas e caixas d’água;

– Não armazenar pneus e garrafas em local descoberto;

– Não deixar plantas na água, utilizando sempre vasos com terra;

– Verificar a drenagem dos vasos de planta, para que não acumulem água;

– Não utilizar pratinhos embaixo dos vasos;

– Evitar bromélias, em centros urbanos, pois elas também servem como criadouro de Aedes aegypti;

– Usar telas nas caixas d’água;

– Limpar e fazer o tratamento adequado nas piscinas.

Para mais informações sobre as ações e serviços, os cidadãos podem entrar em contato pelo telefone (19) 3463.8099, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas. O Departamento de Vigilância em Zoonoses está localizado na Estrada da Cachoeira, 1.365, bairro São Joaquim.

