Mulher e política- A vereadora Esther Moraes promoveu, ontem (21 de fevereiro), uma reunião, como representante da Procuradoria da Mulher do Legislativo barbarense, com representantes das cidades de Americana e Nova Odessa, para debater pautas referentes à causa feminina e ações conjuntas para o mês de março.

“Elegemos que o tema de nossas ações para o mês de março será ‘Saúde Mental da Mulher’, sobre o qual elaboraremos material próprio para somar às campanhas nos municípios, assim como voltado às casas legislativas”, explica Esther.

A política vai aos prefeitos

Ela destaca que um documento redigido em conjunto será encaminhado aos prefeitos das três cidades para solicitar audiência na qual serão apresentadas as principais reivindicações do grupo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O encontro contou com a presença de representantes da OAB Mulher e do Conselho da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste, do Conselho da Mulher de Americana e do Fundo Social e do Conselho da Mulher de Nova Odessa, além das vereadoras de Americana: Roberta Lima, Professora Juliana, Talitha de Nadai e assessoria da vereadora Leonora Périco.

Leia + sobre política regional