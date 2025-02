A vereadora Roberta Lima (PRD) indicou a destinação de recursos através de emenda impositiva do orçamento municipal para a compra de um analisador hematológico para o CCZ do município, com a finalidade de obter melhorias no atendimento dos animais.

Com o equipamento, os animais terão um atendimento mais rápido sem precisar do envio das amostras para laboratórios terceirizados, e um diagnóstico preciso e precoce, visto que o hemograma completo poderá ser feito no ato do atendimento do animal.

A parlamentar tem mantido contato direto com a diretora do CCZ, Aneli Marques Neves Conceição, para melhoria da estrutura do CCZ e qualidade de vida para os animais, e identificou a necessidade do equipamento.

Roberta e verba pra castração

Além da verba destinada para a compra do equipamento, Roberta também destinou emenda para castrações, para compra de equipamentos para o GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Guarda Municipal de Americana (GAMA), e para a compra de equipamentos para a APAE de Americana para a implantação e estruturação de uma sala terapêutica multifuncional, destinada ao atendimento de pessoas com necessidades especiais.

