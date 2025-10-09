Dia das Crianças: Shopping ParkCity Sumaré tem atrações gratuitas

Atividades do Mês das Crianças seguem levando diversão e alegria para as famílias

Leia + sobre diversão e arte

O Dia das Crianças está chegando e o Shopping ParkCity Sumaré é opção para presentes e ainda aproveitar momentos de lazer em família. Com variedade de lojas que atendem diversas faixas etárias e gostos, o empreendimento conta com marcas especializadas no público infantil, com opções que vão dos brinquedos clássicos e eletrônicos, até roupas, calçados e acessórios infantis.

“Quem deixou para comprar o presente na última hora, vai encontrar diversas opções para agradar os pequenos. Além de um mix completo de lojas, o Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação cheia de diversão, reunindo tudo o que as famílias precisam para celebrar o Dia das Crianças”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

Para proporcionar ainda mais entretenimento para as famílias, o Shopping ParkCity Sumaré está com uma programação variada para celebrar o Mês das Crianças. As atrações começaram no último domingo e seguem nas próximas semanas.

De 8 a 12/10, as oficinas Minecraft prometem divertir crianças de 4 a 12 anos com a produção de elementos icônicos do jogo em forma de acessórios em pixel art, como colares, chaveiros, ímãs e stickers. No domingo, 12/10, Dia das Crianças, a atração é “Brincando na Rua”, com realização do Parceiros F.C. Das 14h às 18h, as crianças poderão se divertir em cama elástica, brinquedos infláveis e pebolim, participar de dinâmicas e jogos com bola e ganhar guloseimas. Nos dias 18 e 19/10, sábado e domingo, a atração Sensorial Baby, na Praça de Alimentação, promove brincadeiras lúdicas e jogos pedagógicos para os bebês de até 3 anos. Todos os eventos são gratuitos.

“No Shopping ParkCity Sumaré, o Mês das Crianças está sendo comemorado com muita alegria. Mais do que um centro de compras, o empreendimento se torna um ponto de encontro para as famílias viverem experiências únicas e guardarem boas lembranças”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Programação Mês das Crianças no Shopping ParkCity Sumaré

08 a 12/10 – quarta a sexta-feira – das 18h às 21h – sábado e domingo – das 12h às 17h – Oficinas Minecraft – na Praça de Alimentação.

12/10 – domingo – das 14h às 18h – Brincando na Rua – na Alameda ParkCity, com realização do Parceiros F.C..

18 e 19/10 – sábado e domingo – das 14h às 17h | Sensorial Baby – na Praça de Alimentação.

Eventos gratuitos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP