BRK Ambiental garante abastecimento durante estiagem em Sumaré

Concessionária monitora represas e mananciais, afastando risco de racionamento

A cidade de Sumaré não corre o risco próximo de racionamento no abastecimento de água tratada, mesmo com o período de estiagem. A BRK Ambiental, responsável pelos serviços de água e esgoto, garante que não há possibilidade de racionamento e segue com o abastecimento regular em todo o município.

O sistema de abastecimento da cidade é composto por dois principais pontos de captação: a ETA (Estação de Tratamento de Água) 1, que atende a região central, e a ETA 2, que abastece cerca de 70% da população, incluindo os bairros Matão, Área Cura, Nova Veneza, Maria Antônia e Picerno. A captação no Rio Atibaia, responsável pela ETA 2, registra atualmente 1,70 metro acima do mínimo necessário.

Na região central, a ETA 1 é abastecida por três represas: Represa do Marcelo (69% da capacidade total), Horto 1 (100%) e Horto 2 (81%). Ou seja, todas elas estão com índices considerados muito bons. Apenas a Horto 2 está no chamado “estado de atenção”, acima do mínimo necessário de 62%, enquanto os demais mananciais operam normalmente.

A concessionária de saneamento em Sumaré reforça que mantém monitoramento contínuo, plano de contingência, melhorias operacionais e investimentos em infraestrutura para assegurar a continuidade do abastecimento. Além disso, promove a campanha “Jogando Junto pela Água”, incentivando o consumo consciente e práticas sustentáveis.

